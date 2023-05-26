Об этом жалуются российские телеграмм-каналы. Жители Краснодара сообщают по меньшей мере о двух "хлопках", пишет 24 Канал.

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После взрывов был виден черный дым

Как отмечают пропагандисты, неспокойно было на улицах Фестивальная и Морская. Местные жители моментально распространили фото и видео с взрыва.

Жители города рассказывают о "прилете": смотрите видео

Традиционно россияне заявили об "успешной работе ПВО", хотя на видео видно, что после взрыва в небо поднялось облако черного дыма. По данным краснодарцев, "обломки БПЛА" якобы упали на здание МТС в центре города.

Над городом что-то летит: видео

Очевидцы говорят, что перед взрывами послышались звуки, похожие на полет беспилотника.

В Краснодаре "работает ПВО" / Фото из соцсетей

Это событие уже прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он подчеркнул, что в результате ночного происшествия разрушения получили офисное здание и жилой дом.

Как всегда, оккупанты утверждают, что "жертв нет". На месте происшествия работают экстренные службы.

Последствия работы российского ПВО: видео

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