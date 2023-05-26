Об этом жалуются российские телеграмм-каналы. Жители Краснодара сообщают по меньшей мере о двух "хлопках", пишет 24 Канал.
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После взрывов был виден черный дым
Как отмечают пропагандисты, неспокойно было на улицах Фестивальная и Морская. Местные жители моментально распространили фото и видео с взрыва.
Жители города рассказывают о "прилете": смотрите видео
Традиционно россияне заявили об "успешной работе ПВО", хотя на видео видно, что после взрыва в небо поднялось облако черного дыма. По данным краснодарцев, "обломки БПЛА" якобы упали на здание МТС в центре города.
Над городом что-то летит: видео
Очевидцы говорят, что перед взрывами послышались звуки, похожие на полет беспилотника.
В Краснодаре "работает ПВО" / Фото из соцсетей
Это событие уже прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он подчеркнул, что в результате ночного происшествия разрушения получили офисное здание и жилой дом.
Как всегда, оккупанты утверждают, что "жертв нет". На месте происшествия работают экстренные службы.
Последствия работы российского ПВО: видео
Взрывы в России: последние новости
- В Ростовской области вечером 25 мая якобы произошла атака военного аэродрома в Морозовске.
- В местных пабликах не могут определиться, что же так хорошо летит к земле: то ли беспилотник, то ли ракета. Пропагандисты говорят, что этот неизвестный объект якобы должен атаковать военный аэродром. И в лучших традициях России его "сбила система ПВО". Другие очевидцы рассказывают, будто падает самолет.
- Интересно, что в других пабликах рассказывают об "сбитии тактической ракеты". Мол, ее могли уничтожить вблизи авиабазы военно-космических сил России. Говорят, что к такому выводу эксперты пришли, учитывая характер полета и скорость цели.
- Добавим, что накануне очень неспокойно было в акватории Черного моря. Там надводными беспилотниками атаковали корабль-разведчик "Иван Хурс". Собственно, он пополнил статистику потерь от Генштаба ВСУ.