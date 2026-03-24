В центре Львова произошел прилет БпЛА

Днем во вторник, 24 марта, российские войска атаковали дронами Львов и область. Прилет вражеского беспилотника зафиксировали в центре города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Какие последствия атаки во Львове?

Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 15:35: впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в регионе фиксируют вражеские БпЛА, которые движутся курсом на Львов.

Около 16:19 в областном центре прогремели взрывы, Андрей Садовый написал о работе сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова. Сейчас все экстренные службы выехали на место.

Мэр города также опубликовал фото последствий удара.

Повреждение также зафиксировали в начале улицы Степана Бандеры в центре города. По предварительной информации, там упали обломки.

Тем временем председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадало наследие ЮНЕСКО.

По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

