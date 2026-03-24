Главные новости В центре Львова произошел прилет БпЛА
24 марта, 16:32
В центре Львова произошел прилет БпЛА

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали Львов дронами, в результате чего поврежден жилой дом в центре и пострадало наследие ЮНЕСКО.
  • По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения из-за атаки беспилотника.

Днем во вторник, 24 марта, российские войска атаковали дронами Львов и область. Прилет вражеского беспилотника зафиксировали в центре города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также Большое количество "Шахедов" в небе над Украиной, тревога в западных областях: где есть угроза 

Какие последствия атаки во Львове?

Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 15:35: впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в регионе фиксируют вражеские БпЛА, которые движутся курсом на Львов.

Около 16:19 в областном центре прогремели взрывы, Андрей Садовый написал о работе сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова. Сейчас все экстренные службы выехали на место.

Мэр города также опубликовал фото последствий удара.

Повреждение также зафиксировали в начале улицы Степана Бандеры в центре города. По предварительной информации, там упали обломки.

Тем временем председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадало наследие ЮНЕСКО.

По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

Какие еще регионы были под ударом?

  • Днем 24 марта под вражеской атакой также оказался Чернигов: в городе зафиксировали прилет БПЛА на улице Скоропадского. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
     

  • Взрывы гремели и на Тернопольщине. Местные телеграм-каналы писали о густом столбе черного дыма в небе. Сейчас последствия и масштабы атаки устанавливаются.
     

  • Ночью российские войска атаковали украинские города дронами различных типов, баллистическими, авиационными и крылатыми ракетами. Большинство целей удалось сбить, однако на 22 локациях было зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных беспилотников.