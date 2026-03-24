В центре Львова произошел прилет БпЛА
- Российские войска атаковали Львов дронами, в результате чего поврежден жилой дом в центре и пострадало наследие ЮНЕСКО.
- По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения из-за атаки беспилотника.
Днем во вторник, 24 марта, российские войска атаковали дронами Львов и область. Прилет вражеского беспилотника зафиксировали в центре города.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Какие последствия атаки во Львове?
Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 15:35: впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в регионе фиксируют вражеские БпЛА, которые движутся курсом на Львов.
Около 16:19 в областном центре прогремели взрывы, Андрей Садовый написал о работе сил ПВО.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова. Сейчас все экстренные службы выехали на место.
Мэр города также опубликовал фото последствий удара.
Повреждение также зафиксировали в начале улицы Степана Бандеры в центре города. По предварительной информации, там упали обломки.
Тем временем председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадало наследие ЮНЕСКО.
По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.
Какие еще регионы были под ударом?
Днем 24 марта под вражеской атакой также оказался Чернигов: в городе зафиксировали прилет БПЛА на улице Скоропадского. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
Взрывы гремели и на Тернопольщине. Местные телеграм-каналы писали о густом столбе черного дыма в небе. Сейчас последствия и масштабы атаки устанавливаются.
Ночью российские войска атаковали украинские города дронами различных типов, баллистическими, авиационными и крылатыми ракетами. Большинство целей удалось сбить, однако на 22 локациях было зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных беспилотников.