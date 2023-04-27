РосСМИ со ссылкой на экстренные службы российской столицы сообщили о факте пожара, а в сети очевидцы начали активно публиковать видео с места происшествия, информирует 24 Канал.

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На видео видно, что масштабы пожара все-таки значительные, ведь с разных ракурсов видно пламя и столб черного дыма высотой в несколько десятков метров. По данным российского МЧС, приблизительная площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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"Пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение на крыше строящегося 15-этажного дома на площади 100 квадратных метров", – заявили в экстренных службах Москвы.

Отмечают, что по состоянию на 12:09 по местному времени пожар был локализован. И, конечно, традиционно заверили, что пострадавших в результате чрезвычайного происшествия – нет.

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Этой ночью в Гатчинском районе вблизи российского Санкт-Петербурга раздался взрыв: причины инцидента все еще неизвестны. После этого появились кадры из Ростова-на-Дону, где также слышали взрыв.

А накануне взрывы раздавались во Владимирской области, всего в 130 километрах к востоку от столицы страны-террориста.

Напомним, что недавно жертвами пожара стали жители Свердловской области, где огонь раскинулся на более 40 домов. По словам представителей полиции, в огне оказались населенные пункты Тайожный, Сосьва и Восемь.

А 22 апреля пожар охватил завод в селе Машково Московской области. Столб дыма виднелся в нескольких километрах, а местные жаловались, что им нечем было дышать.

Кроме этого, в российском Зеленограде под Москвой 20 апреля произошел большой пожар. Горел завод электронных приборов "Квант", на котором производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind и так далее. Пожару был присвоен высочайший ранг трудности, так как потушить огонь было достаточно трудно. О пострадавших не сообщалось.