РосЗМІ з посиланням на екстрені служби російської столиці повідомили про факт пожежі, а в мережі очевидці почали активно публікували відео з місця подій, інформує 24 Канал.

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На відео видно, що масштаби пожежі таки значні, адже з різних ракурсів видно полум'я і стовп чорного диму висотою кілька десятків метрів. За даними російського МНС, приблизна площа пожежі склала 100 метрів квадратних.

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"Пожежно-рятувальними підрозділами встановлено, що відбувається горіння на даху споруджуваного 15-поверхового будинку на площі 100 квадратних метрів", – заявили в екстрених службах Москви.

Зазначають, що станом на 12:09 за місцевим часом пожежа була локалізована. І звісно, традиційно запевнили, що потерпілих внаслідок надзвичайної події – немає.

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