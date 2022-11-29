В сетях Луцка аварийная ситуация: часть города без света
Источник:Волынеблэнерго
В Луцке произошла авария в электросетях. Энергетики пытаются как можно скорее устранить неисправности.
Соответствующую информацию сообщили в компании ориентировочно в 13.50 29 ноября. Из-за поломки часть города осталась без света.
Читайте также Три ракеты и фактическое уничтожение: мэр Луцка рассказал о прилете по энергетическому объекту
Что произошло с энергосистемой в Луцке
В результате аварийной ситуации обесточена значительная часть города,
– рассказали в Волынеблэнерго.
По их данным, без света остались люди:
- частично в селе Липины;
- на улице Ершова;
- в районе Вышкова – также частично;
- и в районе Теремного;
- а также 33-го, 40-го и 55-го микрорайона.
В компании заверили, что энергетики работают, чтобы вернуть свет людям. Однако данные о проведении работ не рассказывают, ведь во время войны это информация с ограниченным доступом.
Людей только попросили сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и не распространять непроверенную информацию.
Какая ситуация со светом в стране
- 23 ноября Россия в седьмой раз атаковала объекты критической инфраструктуры в Украине. В результате на всей территории нашего государства ввели экстренные отключения света. Во многих областях они действуют до сих пор.
- По состоянию на 11 часов 29 ноября в Укрэнерго сообщили, что в настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электричества в Украине. Дефицит мощности составляет 30%.
- В компании объяснили, что дефицит мощности возрос потому, что отключили блоки на нескольких электростанциях и возросло потребление из-за ухудшения погоды.
- Также в компании сказали, что ограничения электричества могут быть продолжительными. Ведь блекаут зависит от ракетных атак России, а спрогнозировать, сколько времени и в каком регионе не будет света – никто не может.
Смотрите также – СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине: видео