В сетях Луцка аварийная ситуация: часть города без света

В Луцке произошла авария в электросетях. Энергетики пытаются как можно скорее устранить неисправности.

Соответствующую информацию сообщили в компании ориентировочно в 13.50 29 ноября. Из-за поломки часть города осталась без света.

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Что произошло с энергосистемой в Луцке

В результате аварийной ситуации обесточена значительная часть города,

– рассказали в Волынеблэнерго.

По их данным, без света остались люди:

частично в селе Липины;

на улице Ершова;

в районе Вышкова – также частично;

и в районе Теремного;

а также 33-го, 40-го и 55-го микрорайона.

В компании заверили, что энергетики работают, чтобы вернуть свет людям. Однако данные о проведении работ не рассказывают, ведь во время войны это информация с ограниченным доступом.

Людей только попросили сохранять спокойствие, поддерживать друг друга и не распространять непроверенную информацию.

Какая ситуация со светом в стране

23 ноября Россия в седьмой раз атаковала объекты критической инфраструктуры в Украине. В результате на всей территории нашего государства ввели экстренные отключения света. Во многих областях они действуют до сих пор.

По состоянию на 11 часов 29 ноября в Укрэнерго сообщили, что в настоящее время производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электричества в Украине. Дефицит мощности составляет 30%.

В компании объяснили, что дефицит мощности возрос потому, что отключили блоки на нескольких электростанциях и возросло потребление из-за ухудшения погоды.

Также в компании сказали, что ограничения электричества могут быть продолжительными. Ведь блекаут зависит от ракетных атак России, а спрогнозировать, сколько времени и в каком регионе не будет света – никто не может.

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