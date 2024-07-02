По всей Украине звучала воздушная тревога: враг поднимал в воздух МиГ-31К

Во всех областях нашего государства звучала воздушная тревога. Она была связана со взлетом в атмосферу МиГ-31К.

Заметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". В случае объявления воздушной тревоги 24 Канал призывает находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Оккупанты поднимали в воздух МиГ-31К