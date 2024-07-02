По всей Украине звучала воздушная тревога: враг поднимал в воздух МиГ-31К
2 июля 2024, 16:32Читати новину українською
Во всех областях нашего государства звучала воздушная тревога. Она была связана со взлетом в атмосферу МиГ-31К.
Заметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". В случае объявления воздушной тревоги 24 Канал призывает находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Оккупанты поднимали в воздух МиГ-31К
Обнародовали информацию об отходе МиГ-31К от пусковых рубежей. Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка,
17:05, 02 июля
Отбой по областям
16:38, 02 июля
– написали в Воздушных силах.
Обнародовали информацию об отходе МиГ-31К от пусковых рубежей.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка,