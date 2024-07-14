В ряде украинских регионов прозвучали сирены. До объявления отбоев лучше находиться в укрытиях.
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В части областей – воздушная тревога
Сигнал об опасности нельзя игнорировать. До отмены опасности нужно находиться в убежище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
18:39, 14 июля
Он продолжает движение
Воздушные силы сообщили, что дрон продолжает движение на Кировоградщину.
18:37, 14 июля
"Шахед" на Кривой Рог
Позже написали про ударный дрон, который держит курс на Кривой Рог.
18:36, 14 июля
Воздушные силы об опасности с Севера
Официально сообщили о ракетной угрозе.