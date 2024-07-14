У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.
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В частині областей – повітряна тривога
Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.
18:39, 14 липня
Він продовжує рух
Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину.
18:37, 14 липня
"Шахед" на Кривий Ріг
Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг.
18:36, 14 липня
Повітряні сили про небезпеку з Півночі
Офіційно повідомили про ракетну загрозу.