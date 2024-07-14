У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.

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В частині областей – повітряна тривога

Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.

18:39, 14 липня

Він продовжує рух

Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину.

18:37, 14 липня

"Шахед" на Кривий Ріг

Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг.

18:36, 14 липня

Повітряні сили про небезпеку з Півночі

Офіційно повідомили про ракетну загрозу.