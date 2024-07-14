У низці українських регіонів пролунали сирени. До оголошення відбоїв краще перебувати в укриттях.

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В частині областей – повітряна тривога

Сигнал про небезпеку не можна ігнорувати. До скасування небезпеки потрібно перебувати у сховищі або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя. тож не варто нехтувати власною безпекою.

18:39, 14 липня Він продовжує рух Повітряні сили сповістили, що дрон продовжує рух на Кіровоградщину.

18:37, 14 липня "Шахед" на Кривий Ріг Пізніше написали про ударний дрон, який тримає курс на Кривий Ріг.