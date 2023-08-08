В части областей Украины объявляли воздушную тревогу: существовала угроза баллистики
8 августа 2023, 00:57Читати новину українською
В ночь на 8 августа в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах отметили, что враг может применить баллистическое вооружение.
Тревога начала распространяться по областям около 00:32. сообщают о взрывах в Запорожской области.
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Часть регионов под угрозой баллистических ударов01:51 Отменили воздушную тревогу и в Днепропетровской области.01:21 В Украине начались отбои - во всех областях отменили воздушную тревогу.00:52 Угроза применения баллистики распространилась и в Кировоградскую и Черкасскую области.00:34 Тревога распространилась на Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.00:33 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.00:32 Тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
Россияне обстреляли Покровск: что известно
- Первым об обстреле Покровска сообщил Владимир Зеленский. Он заявил, что россияне нанесли два ракетных удара по многоэтажке в городе Донецкой области.
- По состоянию на 00:30 известно о 7 жертвах и 57 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. Среди раненых один ребенок 11 лет. Также ранения получили 9 полицейских, работник местной администрации и военный
- При обстреле ранения получил полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" - Владимир. Он приехал на место атаки, но враг цинично нанес 2 ракетных удара. Владимир получил обломочные ранения и находится на операции.
- В Покровске погиб 52-летний заместитель главы ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. Половину своей жизни он отдал спасательной службе. Еще 5 спасателей получили ранения различной степени тяжести.
- Журналист Денис Казанский предполагает, что россияне хотели повторить судьбу пиццерии. По его словам, на первом этаже обстрелянного жилого дома в Покровске расположен ресторан "Корлеоне", в котором часто бывают волонтеры и приезжающие на фронт иностранные журналисты.