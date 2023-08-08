В части областей Украины объявляли воздушную тревогу: существовала угроза баллистики

В ночь на 8 августа в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах отметили, что враг может применить баллистическое вооружение.

Тревога начала распространяться по областям около 00:32. сообщают о взрывах в Запорожской области.

Смотрите также Россия ударила по жилому дому в Покровске, есть жертвы: Зеленский показал кадры

Часть регионов под угрозой баллистических ударов

Россияне обстреляли Покровск: что известно

Первым об обстреле Покровска сообщил Владимир Зеленский. Он заявил, что россияне нанесли два ракетных удара по многоэтажке в городе Донецкой области.

По состоянию на 00:30 известно о 7 жертвах и 57 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. Среди раненых один ребенок 11 лет. Также ранения получили 9 полицейских, работник местной администрации и военный

При обстреле ранения получил полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" - Владимир. Он приехал на место атаки, но враг цинично нанес 2 ракетных удара. Владимир получил обломочные ранения и находится на операции.

В Покровске погиб 52-летний заместитель главы ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко. Половину своей жизни он отдал спасательной службе. Еще 5 спасателей получили ранения различной степени тяжести.

Журналист Денис Казанский предполагает, что россияне хотели повторить судьбу пиццерии. По его словам, на первом этаже обстрелянного жилого дома в Покровске расположен ресторан "Корлеоне", в котором часто бывают волонтеры и приезжающие на фронт иностранные журналисты.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывахОтменили воздушную тревогу и в Днепропетровской области.В Украине начались отбои - во всех областях отменили воздушную тревогу.Угроза применения баллистики распространилась и в Кировоградскую и Черкасскую области.Тревога распространилась на Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.Тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.