В Чечне неизвестные расстреляли военный грузовик россиян: есть погибшие

В Чечне неизвестные расстреляли грузовик, в котором были российские военные. Известно, что есть погибшие оккупанты, однако их количество неизвестно.

Об этом сообщает чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Известно по меньшей мере о 3 погибших, передает 24 Канал.

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В Чечне расстреляли грузовик с россиянами

Чеченский оппозиционный телеграм-канал пишет, что вблизи станицы Петропавловская, что в Грозненском районе, неизвестные напали на грузовик с российскими военными. Пока точно неизвестно, как нападавшие расстреляли "Урал", однако известно о погибших.

В Чечне расстреляли "Урал" с российскими военными – больше в галерее

В сети также опубликовали документы одного из погибших военных. На них видно, что погибший – военнослужащий оккупационной армии.



Документы расстрелянного россиянина / Фото из сети



Удостоверение погибшего / Фото из сети

Также в сети появились кадры расстрелянного грузовика. На них видно дырки от пуль как на кузове автомобиля, так и на прицепе.

Расстрелянный в Чечне грузовик: смотрите видео (Обратите внимание! Ниже опубликован чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+)

Сейчас чеченские правоохранители вместе с кадыровцами разыскивают нападавших. Никаких официальных деталей не сообщали.