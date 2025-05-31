Женщину немедленно доставили в больницу, а полиция начала расследование в отношении медэксперта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Живая пенсионерка оказалась в гробу в Чехии

В городе Плзень 87-летняя женщина, которую считали умершей, внезапно подала признаки жизни уже после того, как ее положили в гроб.

Муж не смог разбудить жену и вызвал скорую помощь. Судмедэксперт, прибывшая на вызов, ошибочно зафиксировала смерть, и на место сразу приехала похоронная служба. Однако неожиданно для всех, уже в гробу, женщина открыла глаза и начала дышать.

Пенсионерку немедленно госпитализировали. В полиции сообщили, что начали расследование, чтобы проверить действия медика, которая преждевременно объявила смерть.

Напомним, чешская и украинская полиция разоблачили крупную мошенническую сеть, которая обманывала граждан Чехии и других стран ЕС, создавая поддельные инвестиционные платформы. Во время обысков СБУ задержала 70 человек, среди которых 4 организатора схемы, а главным подозреваемым грозит до 12 лет заключения за мошенничество в особо крупных размерах