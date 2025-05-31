Жінку негайно доставили до лікарні, а поліція почала розслідування щодо медексперта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Жива пенсіонерка опинилася у труні в Чехії

У місті Плзень 87-річна жінка, яку вважали померлою, раптово подала ознаки життя вже після того, як її поклали в труну.

Чоловік не зміг розбудити дружину та викликав швидку допомогу. Судмедекспертка, що прибула на виклик, помилково зафіксувала смерть, і на місце одразу приїхала похоронна служба. Однак несподівано для всіх, вже в труні, жінка відкрила очі та почала дихати.

Пенсіонерку негайно госпіталізували. У поліції повідомили, що розпочали розслідування, щоб перевірити дії медикині, яка передчасно оголосила смерть.

Нагадаємо, чеська та українська поліція викрили велику шахрайську мережу, яка обманювала громадян Чехії та інших країн ЄС, створюючи підроблені інвестиційні платформи. Під час обшуків СБУ затримала 70 людей, серед яких 4 організатори схеми, а головним підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення за шахрайство в особливо великих розмірах