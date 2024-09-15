Укрзализныця сообщила, что компания на связи с перевозчиками обеих стран. Она готова помочь с гибкой организацией стыковок для украинских пассажиров.

Смотрите также Наводнения накрыли Европу: повреждены тысячи домов, есть погибшие, погода только ухудшается

В Польше и Чехии отменили поезда

Как рассказали в Укрзализныце, оба поезда из Праги – в Чоп и в Перемышль – до сих пор на территории Чехии. Шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы у пассажиров нет.

Поэтому мы напоминаем, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов,

– пишут в пресс-службе.

Что касается пассажиров из Украины, которые направляются на свою стыковку в пражском направлении, то в Укрзализныце советуют связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов.

"Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", – пишет компания.

Впоследствии Укрзализныця добавила, что поезда из Праги в Чоп и обратно будут ехать в объезд с небольшой задержкой, но эти рейсы не отменяются. Украинский стыковочный поезд 59/60 в Киев будет ждать пассажиров из Праги. Это касается рейсов с прибытием как сегодня, так и – предварительно – завтра.

Поезда из Праги на Перемышль и обратно пока остаются отмененными из-за затопления инфраструктуры

Кроме того, не курсирует на затопленном пограничном участке важный пересадочный поезд 105/106 Грац – Вена – Перемышль.

Отметим, что Европу накрыл мощный циклон "Борис". В Польше, Румынии, Молдове и Чехии из-за дождей возникли наводнения, а в Австрии уже начались снегопады, местами – сходят лавины. Синоптики утверждают, что сейчас в Польше выпало значительно больше осадков, чем в 1997 году, когда Вроцлав ушел под воду из-за обильных ливней.