Укрзалізниця повідомила, що компанія на зв’язку з перевізниками обох країн. Вона готова допомогти з гнучкою організацією стикування для українських пасажирів.

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У Польщі та Чехії скасували потяги

Як розповіли в Укрзалізниці, обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії. Шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси у пасажирів немає.

Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків,

– пишуть у пресслужбі.

Що стосується пасажирів з України, які прямують на своє стикування у празькому напрямку, то в Укрзалізниці рядять зв'язатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів.

"Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", – пише компанія.

Згодом Укрзалізниця додала, що поїзди з Праги до Чопа і зворотно їхатимуть в обʼїзд із невеликою затримкою, але ці рейси не скасовуються. Український стикувальний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги. Це стосується рейсів із прибуттям як сьогодні, так і – попередньо – завтра.

Поїзди з Праги на Перемишль і зворотно поки що лишаються скасованими через затоплення інфраструктури

Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадний поїзд 105/106 Грац – Відень – Перемишль.

Зазначимо, що Європу накрив потужний циклон "Борис". У Польщі, Румунії, Молдові та Чехії через дощі виникли повені, а в Австрії вже почалися снігопади, місцями – сходять лавини. Синоптики стверджують, що нині у Польщі випало значно більше опадів, аніж у 1997 році, коли Вроцлав пішов під воду через рясні зливи.