Через зливу і нестабільну погоду.у Молдові до 16 вересня продовжили помаранчевий код. Влада закликала молдаван залишатися у домівках або іншому безпечному місці. Водночас циклон "Борис" охопив й інші країни Європи.

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Негода у Молдові

Через рясні дощі вулиці міст та сел Молдови охопила вода. У мережі показали відео з Кишинева, на якому потоки води зносять людей з ніг. Зокрема, двох жінок вода затягнула прямо під колеса автівки, яка, на щастя, на той момент стояла. Обом допоміг перехожий.

Вода занесла двох жінок під колеса авто: дивіться відео

Також про подібний випадок повідомляли і в іншій частині міста – там жінка потрапила у бурний потік води.

Управління електротранспорту Кишинева повідомило, що рух тролейбусів та автобусів "тимчасово призупинили для забезпечення безпеки пасажирів та персоналу".

Також повідомляється, що у Кишиневі затопило будівля Театру опери та балету імені Марії Бієшу.

Через зливи утруднено дорожній рух у Кишиневі та Страшенах, а також у Кантемирському та Леівському районах. Уряд повідомив, що траси R34 і R35 заблоковані. 13 населених пунктів в Оргіївському, Кантемирському та Леівському районах залишилися без електрики.

Річка Бик у Кишиневі вийшла з берегів: дивіться відео

У селі Романівка Левівського району прорвало дамбу водоймища, через що вода стікає в озеро.

Проблеми через негоду в інших країнах

У Чехії через наслідки екстремальних злив призупинили рух на десятках залізничних ліній по всій території країни. Причиною є або падіння дерев на колії, або безпекові чинники.

У столиці Празі на річці Влтава призупинили усе судноплавство, рятувальні служби завершили приготування до можливого виходу річки з берегів, майданчики і парки закрили, щоб уникнути травмування й загибелі людей у разі падіння дерев.

В Румунії відомо про щонайменше 5 загиблих через повені. Найважча ситуація з негодою в повіті Галац. Там постраждали 5000 домогосподарств у 12 населених пунктах, 252 людини евакуювали.