Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на iDNES.cz и Expres.cz.

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Что известно о конфликте в трамвае Праги

На видео видно, как мужчина сидит с ребенком на руках, а рядом с ним стоит женщина с детской коляской. Водитель требовал у них, чтобы они вышли из транспорта, который они якобы загрязняют.

Вы не имеете права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Выходите,

– кричит мужчина.

Когда же они не сделали этого, водитель ударил мужчину, после чего ребенок у него на руках начал плакать. Затем он обратился к другим пассажирам, отметив, что те должны "поблагодарить" пару за то, что трамвай никуда не едет. В конце концов украинцы были вынуждены покинуть трамвай.

В сети отмечают, что в трамвае ехали дедушка и бабушка, а причиной конфликта стало то, что ребенок стоял на сиденье обутым. Свидетели в это время не вмешивались, только наблюдали.

"Родители везли ребенка домой, и водителю не понравилось, что он стоял ногами на сиденье и смотрел в окно, хотя отец показал, что обувь чистая, и сразу взял ребенка на руки", – рассказал отец ребенка, добавив, что они планируют обращаться в полицию.

Член городского совета Праги по вопросам транспорта Зденек Гриб сказал, что шокирован ситуацией в трамвае. По его словам, "пусть что предшествовало этой ситуации, такое поведение является абсолютно неприемлемым, особенно перед маленьким ребенком".