Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на iDNES.cz та Expres.cz.

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Що відомо про конфлікт у трамваї Праги

На відео видно, як чоловік сидить із дитиною на руках, а поруч із ним стоїть жінка з дитячим візочком. Водій вимагав у них, щоб вони вийшли з транспорту, який вони нібито забруднюють.

Ви не маєте права бути тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Виходьте,

– кричить чоловік.

Коли ж вони не зробили цього, водій вдарив чоловіка, після чого дитина в нього на руках почала плакати. Потім він звернувся до інших пасажирів, зазначивши, що ті мають "подякувати" парі за те, що трамвай нікуди не їде. Зрештою українці були вимушені покинути трамвай.

У мережі зазначають, що у трамваї їхали дідусь та бабуся, а причиною конфлікту стало те, що дитина стояла на сидінні взутою. Свідки у цей час не втручалися, лише спостерігали.

"Батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що він стояв ногами на сидінні і дивився у вікно, хоча батько показав, що взуття чисте, і відразу взяв дитину на руки", – розповів батько дитини, додавши, що вони планують звертатися до поліції.

Член міської ради Праги з питань транспорту Зденєк Гріб сказав, що шокований ситуацією в трамваї. За його словами, "хай що передувало цій ситуації, така поведінка є абсолютно неприйнятною, особливо перед маленькою дитиною".