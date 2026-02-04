Пройдет перевоспитание: в Чехии осудили водителя трамвая, который выгнал украинцев из транспорта

Суд в столице Чехии вынес приговор водителю трамвая, который в феврале прошлого года оскорбил украинских пассажиров, накричал на них и заставил выйти из транспорта. Мужчине назначили 200 часов общественных работ, обязали пройти программу социального перевоспитания и выплатить пострадавшим компенсацию.

Об этом сообщает чешское издание IDNES.

Смотрите также "Кто это сможет выдержать": Зеленский ответил на критику Бабиша относительно помощи Украине

Какой приговор выбрали украинофобу в Чехии?

Защита настаивала на полном оправдании обвиняемого. Адвокат утверждал, что показания украинцев якобы противоречивы, а сами они были заинтересованы только в получении денежной компенсации.

Прокуратура, в свою очередь, обратила внимание суда на то, что за два года работы на водителя поступало не менее восьми жалоб. В связи с этим обвинение просило назначить пять месяцев условного заключения вместе с прохождением программы перевоспитания.

Однако суд пришел к выводу, что поступок водителя следует квалифицировать как хулиганство, а не как унижение по национальному признаку. Именно поэтому было избрано наказание в виде общественных работ.

Суд отметил, что подсудимый ранее не имел судимостей, является молодым и физически здоровым человеком, способным отработать назначенные 200 часов. Кроме этого, он должен пройти специальную программу перевоспитания и выплатить пострадавшей паре 55 тысяч чешских крон, что эквивалентно примерно 110 тысячам гривен – именно такую сумму украинцы требовали в своем иске.

Что известно об инциденте?