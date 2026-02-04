Пройдет перевоспитание: в Чехии осудили водителя трамвая, который выгнал украинцев из транспорта
- Суд в Чехии обязал водителя трамвая, который оскорбил украинцев, отработать 200 часов общественных работ, пройти программу перевоспитания и выплатить компенсацию.
- Обвинение настаивало на условном заключении, но суд признал это хулиганством, учитывая, что водитель ранее не имел судимостей.
Суд в столице Чехии вынес приговор водителю трамвая, который в феврале прошлого года оскорбил украинских пассажиров, накричал на них и заставил выйти из транспорта. Мужчине назначили 200 часов общественных работ, обязали пройти программу социального перевоспитания и выплатить пострадавшим компенсацию.
Об этом сообщает чешское издание IDNES.
Какой приговор выбрали украинофобу в Чехии?
Защита настаивала на полном оправдании обвиняемого. Адвокат утверждал, что показания украинцев якобы противоречивы, а сами они были заинтересованы только в получении денежной компенсации.
Прокуратура, в свою очередь, обратила внимание суда на то, что за два года работы на водителя поступало не менее восьми жалоб. В связи с этим обвинение просило назначить пять месяцев условного заключения вместе с прохождением программы перевоспитания.
Однако суд пришел к выводу, что поступок водителя следует квалифицировать как хулиганство, а не как унижение по национальному признаку. Именно поэтому было избрано наказание в виде общественных работ.
Суд отметил, что подсудимый ранее не имел судимостей, является молодым и физически здоровым человеком, способным отработать назначенные 200 часов. Кроме этого, он должен пройти специальную программу перевоспитания и выплатить пострадавшей паре 55 тысяч чешских крон, что эквивалентно примерно 110 тысячам гривен – именно такую сумму украинцы требовали в своем иске.
Что известно об инциденте?
В феврале 2025 года водитель трамвая в Чехии выгнал из транспорта украинскую пару с ребенком. Он говорил, что они не имеют права были в его стране и даже ударил украинца.
Он обратился к другим пассажирам, отметив, что те должны "поблагодарить" пару за то, что трамвай никуда не едет. В конце концов украинцы были вынуждены покинуть трамвай.
Свидетели рассказали, что причиной возмущения водителя было то, что ребенок пары стоял ногами на сиденье, хотя отец ребенка сразу взять ребенка на руки, когда водитель обратился с замечанием.