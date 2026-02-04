Про це повідомляє чеське видання IDNES.

Який вирок обрали українофобу у чехії?

Захист наполягав на повному виправданні обвинуваченого. Адвокат стверджував, що свідчення українців нібито суперечливі, а самі вони були зацікавлені лише в отриманні грошової компенсації.

Прокуратура, своєю чергою, звернула увагу суду на те, що за два роки роботи на водія надходило щонайменше вісім скарг. У зв’язку з цим обвинувачення просило призначити п’ять місяців умовного ув’язнення разом із проходженням програми перевиховання.

Однак суд дійшов висновку, що вчинок водія слід кваліфікувати як хуліганство, а не як приниження за національною ознакою. Саме тому було обрано покарання у вигляді громадських робіт.

Суд зазначив, що підсудний раніше не мав судимостей, є молодою та фізично здоровою людиною, здатною відпрацювати призначені 200 годин. Окрім цього, він має пройти спеціальну програму перевиховання та виплатити постраждалій парі 55 тисяч чеських крон, що еквівалентно приблизно 110 тисячам гривень – саме таку суму українці вимагали у своєму позові.

Що відомо про інцидент?