Украинский лидер ответил на вопрос в интервью AFP, когда новая американская помощь будет ощутимой на линии фронта. Президент сказал, что это комплекс шагов, ведь помощь США принимали, чтобы Украина могла сдерживать наступление врага, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о преимуществах Украины

Вторая история – уменьшать количество преимуществ России. Мы начали производство РЭБов, производство дронов и тому подобное и насыщаем наши бригады. Здесь я вижу, что преимущества у России нет, а наоборот – у нас дронов, FPV стало больше, чем у них. Я вижу здесь наше преимущество,

– рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, дальше есть технический момент – это вражеское преимущество больших дронов, которые висят, все видят, контролируют и направляют их артиллерию.

"И мы не можем их (вражеские дроны – 24 Канал) побороть. У нас не хватает технических средств, чтобы справиться со всеми "Ланцетами", "Орланами", – объяснил президент.

Он добавил, что над этим надо работать и победим. Относительно возможностей, то оккупанты могут любым оружием стрелять со своей территории по нашей.

"Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы не можем ничего сделать их системам, которые размещены на территории России западным оружием. Мы не имеем на это права", – объяснил президент.

Владимир Зеленский уточнил, что россияне, например, уничтожают нашу артиллерию, системы MLRS или ПВО. Зато Украина видит вражескую технику, однако не может ее уничтожить. Так, у нас становится меньше техники, а у врага – нет.

То есть любое вражеское дальнобойное оружие россиян – это уже их преимущество.

Украина попросила у США разрешения бить их оружием по России