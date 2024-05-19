Об этом президент Украины высказался в интервью французскому информагентству AFP, информирует 24 Канал.

Смотрите также Первые F-16 не сыграют решающей роли, но это важный шаг, – Зеленский

Что заявил Зеленский

Киев примет только справедливый мир, несмотря на призывы Запада к быстрому решению. Украинский гарант также повторил призыв к союзникам прислать больше противовоздушной обороны и истребителей и сказал, что самым большим преимуществом для России является запрет Украине использовать предоставленное Западом оружие для ударов по территории России.

Зеленский отметил, что в связи с тем, что в субботу (18 мая) вступил в силу закон о мобилизации, он признал проблемы с укомплектованностью и моральным духом в украинских рядах, в которых часто не хватает вооружения и личного состава, поскольку идет третий год войны.

Несмотря на то что российские войска постепенно продвигались в последние месяцы, они достигли больших успехов вдоль северо-восточной границы во время наступления, которое началось 10 мая в Харьковской области. Но в пятницу президент заявил, что Украина будет держать свои линии обороны и остановит любой большой прорыв России.

"Никто не собирается сдаваться", – сказал Зеленский.

Мирный саммит в Швейцарии

Украинский гарант также призвал Китай и развитые страны мира принять участие в мирном саммите с десятками лидеров, который уже в июне состоится в Швейцарии. Отметим, что Россия не была приглашена.

Президент сказал, что такие глобальные игроки, как Китай, "имеют влияние на Россию. И чем больше таких стран будет на нашей стороне, я бы сказал, на стороне завершения войны, тем больше России придется двигаться и с ними считаться".

Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас. Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир,

– подчеркнул Зеленский.

Перемирие во время Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею Эммануэля Макрона относительно перемирия с россиянами на время проведения Олимпиады-2024.

"Давай честно, я сказал. Эммануэль, мы не можем верить. Ну представим, что есть какое-то перемирие. Во-первых, мы не доверяем Путину. Поэтому это такая история себе. Вторая история: он не выведет войска, правильно? Третья история: даже представим себе, что две недели какое-то олимпийское перемирие и все стоят на месте. Скажи мне, я сказал Эммануэлю, ну скажи мне, кто может фиксировать, что Россия не будет использовать это время для того, чтобы подтянуть свои силы на нашу территорию?" – отметил Зеленский.

Он отметил, что со стороны Украины "хитростей не будет", но "будет безусловная инициатива в руках" России.

Если это перемирие, спортивное олимпийское перемирие на время Олимпиады, именно сухопутное перемирие, – это будет преимущество у них. Потому что есть риск, что когда мы не отражаем их удары и не останавливаем их огнем даже там, где они продвигаются, – есть риск, что они подтянут тяжелую технику на нашу территорию. И никто не сможет их остановить,

– сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, технически это будут фиксировать, и партнеры скажут, что перемирие сорвано, но тогда возникает вопрос: "Для чего это было сделано?"

"То есть здесь больше вопросов, чем ответов. Хотя, я хочу сказать, моя позиция в целом... Мы не против перемирия, мы не против окончания войны, но мы о справедливом окончании войны. И мы против любого перемирия, которое играет на руку врагу, вот против чего", – объяснил Зеленский.

"Россия будет продвигать свою "формулу мира", если у Украины не получится"

Президент отметил, что есть поле боя и есть дипломатия: 2 параллельных пути. Есть динамика на поле боя – мы будем мощнее выглядеть в дипломатическом смысле. Если мы будем слабые на поле боя, мы будем не субъектами, а объектами в дипломатическом направлении. Мы продвигаем Саммит мира, потому что здесь есть инициатива у нас... Мы сегодня инициативны, а это значит, что мы не являемся объектом на этой площадке. Если у нас не получится, если Запад не будет объединен, Россия будет продвигать свою "формулу мира", свою площадку", – отметил президент.

Каких решений Украина ожидает от Саммита мира