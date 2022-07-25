Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что, между тем, россия получила немало преференций, ведь "под шумок" они сняли с себя целый ряд санкций, которые никак не касались зерна – например, экспорт титана.

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Еще раньше россияне посадили весь флонт Boeing и начали разбирать их на запчасти. И вот теперь, вместо демагогии о мировом голоде, они получили разрешение на покупку этих запчастей,

– говорит Пионтковский.

По словам Андрея Пионтковского, вполне понятно, каково было самое главное требование в Стамбуле – подвязать к этому пакету еще и прекращение огня. Они боятся украинского контрнаступления, к которому сейчас идет все, говорит публицист.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области. Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.