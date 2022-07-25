Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що поміж тим, росія отримала чимало преференцій, адже "під шумок" вони зняли із себе цілий ряд санкцій, які аж ніяк не стосувалися зерна – наприклад, експорт титану.

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Ще раніше, росіяни посадили весь флонт Boeing та почали розбирати їх на запчастини. І от тепер, замість демагогії про світовий голод, вони отримали дозвіл на купівлю цих запчастин,

– каже Піонтковський.

За словами Андрія Піонтковського, цілком зрозуміло, якою була найголовніша вимога у Стамбулі – підв'язати до цього пакету ще й припинення вогню. Вони бояться українського контрнаступу, до якого зараз все йде, каже публіцист.

Повний стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня. За його словами, на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ. Повідомляється, що українські військові переходять від оборони до контрнаступу.

Саме тому росіяни поспіхом намагаються організувати так званий "референдум". Представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявляв про наказ створити "виборчі комісії".

Президент Володимир Зеленський інформував, що ЗСУ впевнено рухаються та проганяють окупантів на Херсонщині. Наші війська фактично "перекрили" постачання важкої техніки росіян на правобережжя Херсонщини.