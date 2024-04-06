В Черкассах недавно исчез 17-летний Малеев Николай Михайлович. Он 2006 года рождения.

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Что известно о парне

Николай был одет в черные спортивные штаны, синие кроссовки и серую ветровку. У него темные волосы, худощавое телосложение и рост 174 сантиметра.

Парень в четверг, 4 апреля, пошел на прогулку в Центр социально-психологической реабилитации детей и не вернулся. Об исчезновении подростка сообщил сотрудникам полиции его воспитатель.

Полиция Черкасской области отметила, что ранее случаи исчезновения этого парня тоже случались. Сейчас в его поисках принимают участие сотрудники Черкасского районного управления полиции, работники ювенальной полиции и оперативники уголовного розыска. Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией о месте пребывания этого парня, позвонить по номеру 102 или написать им в соцсетях.

Пропавший Николай Малеев / Фото полиции Черкасской области

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