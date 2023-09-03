К счастью, 2 сентября пропавших разыскали. К слову, поиски продолжались 4 дня.
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Женщина с ребенком исчезла по дороге в Черниговскую область
Женщина вместе с сыном гостили в столице. 30 августа они решили возвратиться домой в Черниговскую область. У станции метро "Лесная" 26-летняя Юлия Менщик и ее 3-летний сын Артем сели в попутный транспорт, который должен был их отвезти в село Головеньки Черниговской области. С тех пор она перестала выходить на связь, а ее местонахождение было неизвестно.
Когда женщина не вернулась, тревогу забил родственник семьи. Правоохранители начали проводить розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение семьи.
К счастью, 2 сентября в полиции сообщили, что Юлию вместе с сыном удалось разыскать.
Маму с сыном разыскали. С ними все хорошо. За время поиска в отношении их противоправных действий совершено не было,
– говорится в сообщении.
Исчезновение детей: последние новости
- В Киевской области в лесу потерялся 6-летний мальчик, по имени Богдан. Он был там вместе с семьей, но в какой-то момент отстал от матери. К счастью, правоохранителям быстро удалось разыскать ребенка.
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