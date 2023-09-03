На щастя, 2 вересня зниклих розшукали. До слова, пошуки тривали 4 дні.
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Жінка з дитиною зникли дорогою до Чернігівщини
Жінка разом з сином гостювали у столиці. 30 серпня вони вирішили повернутися додому в Чернігівську область. Біля станції метро "Лісова" 26-річна Юлія Менщик та її 3-річний син Артем сіли у попутний транспорт, який мав їх відвезти до села Головеньки на Чернігівщині. Відтоді вона перестала виходити на зв'язок, а її місцезнаходження було невідомим.
Коли жінка не повернулася, на сполох забив родич сім'ї. Правоохоронці почали проводити розшукові заходи, аби встановити місцеперебування родини.
На щастя, 2 вересня у поліції повідомили, що Юлію разом з сином вдалося розшукати.
Маму з сином розшукали. З ними все добре. За час пошуку відносно них протиправних дій скоєно не було,
– мовиться у повідомленні.
Зникнення дітей: останні новини
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