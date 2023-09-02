Курйозний інцидент трапився 28 серпня. Пообіді до поліції зателефонував батько 6-річної дівчинки та повідомив, що його доньку намагалися викрасти.

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Дуже хотіла побачити вчительку

Правоохоронцям, які негайно прибули на місце події, стурбований чоловік розповів, що, коли сталася спроба "викрадення", його донька перебувала на дитячому майданику, а її старша сестра гралася з однолітками. Далі, вже, за словами самої дівчинки, між 12:00 та 13:00 до неї підійшов незнайомець та силою за руку поволік через двори в бік школи. Попередньо, чоловік заклеїв дитині рота липкою стрічкою.

Взявши покази у батька дівчинки, поліція почала з'ясовувати обставини "злочину". Відомо, що, окрім патрульних нарядів поліції, на місце події прибули також слідчо-оперативна група та кінологи зі службовою собакою.

Брехня про викрадення була викрита завдяки записам з камер відеонагляду. На них видно, що дитина рухалася в бік школи сама, а потім теж самостійно повернулася до дитмайданчика, розташованого поряд з будинком, в якому вона проживає.

6-річній бешкетниці не лишалося нічого іншого, як зізнатися. Вона розповіла, що вигадала історію про своє викрадення, аби батьки не сварили її за те, що вона без дозволу покинула майданчик. Маленька вигадниця пояснила, що їй дуже кортіло піти до школи, аби провідати свою вчительку.

Добре, що дана інформація не підтвердилась. Наразі з дитиною все гаразд. Ювенальна поліція провела відповідну роз’яснювальну роботу з родиною дівчинки,

– прокоментували випадок у поліції.

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