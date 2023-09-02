Курьезный инцидент произошел 28 августа. После обеда в полицию позвонил отец 6-летней девочки и сообщил, что его дочь пытались похитить.
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Очень хотела увидеть учительницу
Прибывшим на место происшествия правоохранителям обеспокоенный мужчина рассказал, что, когда произошла попытка "похищения", его дочь находилась на детской площадке, а ее старшая сестра играла со сверстниками. Далее, уже, по словам самой девочки, между 12:00 и 13:00 к ней подошел незнакомец и силой за руку потащил через дворы в сторону школы. Предварительно, мужчина заклеил ребенку рот липкой лентой.
Взяв показания у отца девочки, полиция начала выяснять обстоятельства "преступления". Известно, что кроме патрульных нарядов полиции на место происшествия прибыли также следственно-оперативная группа и кинологи со служебной собакой.
Ложь о похищении была разоблачена благодаря записям с камер видеонаблюдения. На них видно, что ребенок двигался в сторону школы сам, а затем тоже самостоятельно вернулся на детскую площадку, расположенную рядом с домом, в котором он проживает.
6-летней хулиганке не оставалось ничего другого, как признаться. Она рассказала, что придумала историю о своем похищении, чтобы родители не ругали ее за то, что она без разрешения покинула площадку. Маленькая выдумщица объяснила, что ей очень хотелось пойти в школу, чтобы навестить свою учительницу.
Хорошо, что эта информация не подтвердилась. Сейчас с ребенком все хорошо. Ювенальная полиция провела соответствующую разъяснительную работу с семьей девочки,
– прокомментировали случай в полиции.
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