В Черкассах прогремел взрыв: что известно
В Черкассах вечером 15 апреля был слышен взрыв. По всей области объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.
Об этом пишет Суспильне.
Что известно о взрыве в Черкассах?
Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 16:54. В 17:15 Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА на Черкассы с юга.
В 18:28 начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности для Черкасского района.
Черкасский район. Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА,
– написал Табурец.
В 19:05 чиновник предупредил о вражеском БПЛА, который движется в направлении Черкасс.
О взрыве стало известно в 19:08.
"В Черкассах был слышен взрыв", – сообщают корреспонденты Общественного.
В 19:19 Игорь Табурец написал, что по вражеским целям работает противовоздушная оборона.
В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Повышенная опасность сохраняется,
– отметил начальник Черкасской ОВА.