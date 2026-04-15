В Черкассах прогремел взрыв: что известно

В Черкассах вечером 15 апреля был слышен взрыв. По всей области объявили тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом пишет Суспильне.

Что известно о взрыве в Черкассах?

Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 16:54. В 17:15 Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА на Черкассы с юга.

В 18:28 начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил о повышенной опасности для Черкасского района.

Черкасский район. Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА,

– написал Табурец.

В 19:05 чиновник предупредил о вражеском БПЛА, который движется в направлении Черкасс.

О взрыве стало известно в 19:08.

"В Черкассах был слышен взрыв", – сообщают корреспонденты Общественного.

В 19:19 Игорь Табурец написал, что по вражеским целям работает противовоздушная оборона.

В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Повышенная опасность сохраняется,

– отметил начальник Черкасской ОВА.