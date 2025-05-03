В Черкассах прогремели взрывы во время атаки "Шахедов"

Поздно ночью 3 мая в Черкассах были слышны звуки взрывов. Взрывы в городе прогремели во время атаки ударных дронов.

Около 3 ночи в Черкассах и в окрестностях города слышны взрывы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне. Сообщалось о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города.

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В Черкассах работала ПВО

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о "Шахедах" в районе Черкасс и в центре области.

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Добавим, что вечером 2 мая от масштабной атаки ударных дронов пострадал Харьков. Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.

Из-за вражеской атаки дронов-камикадзе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Кроме того, почти пятьдесят человек получили ранения в результате массированной атаки оккупантов. Среди них - 11-летний ребенок. В больницах города сейчас из-за атаки врага находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.