В Черкассах прогремело 6 взрывов во время тревоги
- Вечером 3 мая в Черкассах прогремели взрывы из-за атаки "Шахедами", было слышно шесть взрывов.
- Мониторинговые каналы предупредили об угрозе от дронов-камикадзе, которые заходили с разных направлений на сверхмалых высотах.
Вечером 3 мая черкащане слышали взрывы. 24 Канал собрал, что известно об этом.
Вечером 3 мая взрывы были и в Кривом Роге.
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Что известно о взрывах в Черкассах вечером 3 мая
О том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного поздно вечером – в 23:19. Причина взрывов – атака "Шахедами".
Впоследствии журналисты добавили, что в городе были слышно уже 6 взрывов.
Поскольку тревога в Черкасской области дифференцированная, то ее объявляли в разных районах. Впрочем, она постепенно охватила всю область.
На момент публикации новости тревога охватила не так много регионов. Но она распространяется по Украине.
Где сейчас тревога в Украине
Пока не известно, есть ли последствия удара по Черкассам вечером 3 мая. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец не приводил сведения об этом.
Что писали о взрывах в Черкассах Воздушные силы и мониторинговые каналы
ВС не писали об опасностях конкретно для Черкасской области. В отличие от мониторов.
Сообщества наблюдения за воздушными угрозами предупредили, что на город летят "Шахеды". Дроны-камикадзе заходили с разных направлений.
Ударных БПЛА было несколько, они заходили на сверхмалых высотах. Мониторинговые каналы попросили передавать данные о пролете "Шахедов" через еППО, если слышно вражеское оружие.
Также есть сведения, что россияне запустили новые "Шахеды".
Позаботьтесь о своей безопасности и будьте в укрытиях!