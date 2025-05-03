В Черкассах прогремело 6 взрывов во время тревоги

Вечером 3 мая черкащане слышали взрывы. 24 Канал собрал, что известно об этом.

Вечером 3 мая взрывы были и в Кривом Роге.

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Что известно о взрывах в Черкассах вечером 3 мая

О том, что в городе громко, написали корреспонденты Суспильного поздно вечером – в 23:19. Причина взрывов – атака "Шахедами".

Впоследствии журналисты добавили, что в городе были слышно уже 6 взрывов.

Поскольку тревога в Черкасской области дифференцированная, то ее объявляли в разных районах. Впрочем, она постепенно охватила всю область.

На момент публикации новости тревога охватила не так много регионов. Но она распространяется по Украине.

Где сейчас тревога в Украине

Пока не известно, есть ли последствия удара по Черкассам вечером 3 мая. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец не приводил сведения об этом.

Что писали о взрывах в Черкассах Воздушные силы и мониторинговые каналы

ВС не писали об опасностях конкретно для Черкасской области. В отличие от мониторов.

Сообщества наблюдения за воздушными угрозами предупредили, что на город летят "Шахеды". Дроны-камикадзе заходили с разных направлений.

Ударных БПЛА было несколько, они заходили на сверхмалых высотах. Мониторинговые каналы попросили передавать данные о пролете "Шахедов" через еППО, если слышно вражеское оружие.

Также есть сведения, что россияне запустили новые "Шахеды".

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