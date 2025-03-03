Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия снова запустила "Шахеды": тревога на Киевщине, какие области под угрозой атаки

Взрывы в Черкасской области 3 марта: что произошло

В Черкасской области во всех районах объявляли воздушную тревогу с 22:35 предыдущих суток, 2 марта. Причиной была угроза атаки ударных дронов врага. Воздушные силы информировали о движении БПЛА-камикадзе российской армии в направлении региона.

Ближе к 3 утра СМИ написали о взрывах, которые были слышны вблизи областного центра и в самом городе Черкассы. Можно предположить, что это были звуки работы сил противовоздушной обороны, но официальных сообщений об этом пока не было.

Обратите внимание, что во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытиях или в других безопасных местах. Даже во время этой атаки фиксировали работу ПВО в Киевской области, и, к сожалению, прилеты в Харькове и Кривом Роге.

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