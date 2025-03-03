Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині, які області під загрозою атаки

Вибухи на Черкащині 3 березня: що сталося

У Черкаській області у всіх районах оголошували повітряну тривогу з 22:35 попередньої доби, 2 березня. Причиною була загроза атаки ударних дронів ворога. Повітряні сили інформували про рух БпЛА-камікадзе російської армії у напрямку регіону.

Ближче до 3 ранку ЗМІ написали про вибухи, які було чутно поблизу обласного центру та в самому місті Черкаси. Можна припустити, що це були звуки роботи сил Протиповітряної оборони, але офіційних повідомлень щодо цього поки що не було.

Зверніть увагу, що під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях. Навіть під час цієї атаки фіксували роботу ППО в Київській області, і, на жаль, прильоти у Харкові та Кривому Розі.

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