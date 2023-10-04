В Черкассах после рождения двойни умер младенец: как наказали акушерку

В Черкасской центральной районной больнице произошла трагедия – там умер один из младенцев. Родители двойни и их родственники обвинили медиков в плохом отношении к новорожденному мальчику.

Черкасский районный суд приговорил к 2-летнему испытательному сроку акушерку. Также ей на три года запретили заниматься врачебной практикой. Черкасскую центральную районную больницу обязали выплатить родителям 250 000 гривен морального и 20 000 гривен материального ущерба.

Читайте также В Виннице родители попросили знакомую присмотреть за младенцем: она отдала мертвое тело

Что произошло в Черкассах

По данным суда, после рождения двойни умер один из младенцев. Родители обвинили акушерку в халатности. Женщина во время родов находилась в больнице. Первый ребенок родился здоровым, а во время рождения второго ей сообщили о проблемах.

После этого младенца отправили из Черкасской центральной районной больницы в Черкасскую областную детскую больницу. Через месяц ребенок умер. Позже выяснилось, что это произошло из-за асфиксии во время родов.

На судебном заседании присутствовал эксперт. По его словам, врачи провели кесарево сечение с опозданием и несоблюдением максимального интервала в 15 минут, что позже привело к смерти ребенка. Кроме этого, он обвинил медиков в небрежном отношении ко второму младенцу.

Что сказала мать

Потерпевшая заявила, что акушерка держала одной рукой под грудью, а другой поддерживала сторону живота и пыталась "будто направить ребенка или выдавить его". В тот момент этой матери говорили тужиться, но схваток больше не было.

После этого решался вопрос, что делать дальше. По ее словам, врач решила делать кесарево сечение, сказала женщине перелезть на каталку и приказала доставить ее в операционный зал. После всего этого ее разбудила в реанимации акушерка и ей, что младенец "не жилец" и "будет как растение".

Уже после этого второго ребенка доставили в другую больницу. Отец покупал все необходимые лекарства. Однако младенца, к сожалению, не удалось спасти.

Что сказала акушерка

Врач лишь частично признала свою вину. Она заявила, что делала все возможное для спасения двойни.

По ее словам, сначала мать отказалась от кесарева сечения. Однако позже это стало необходимо, и тогда акушерка не могла самостоятельно принять такое решение. Медикиня сообщила, что первый ребенок родился естественным путем без проблем, а другой младенец запутался в пуповине.

Для подтверждения диагноза акушерка обратилась за помощью к заместителю главного врача, находившемуся в родильном отделении. Он подтвердил диагноз, после чего было принято решение спуститься в операционную с 5 на 4 этаж.



Акушерка на суде заявила, что с момента установления диагноза прошло 14 минут, а удаление произошло очень быстро, до 3-х минут. Кесарево сечение было произведено без особенностей. После этого второго ребенка передали неонатологу для дальнейшего лечения.

Что сказали свидетели

Медики во время судебного заседания подтвердили слова акушерки по поводу необходимости принятия совместных решений в случае усложнения во время родов.

Мать роженицы поддержала свою дочь. Она заявила, что слышала разговоры медиков о втором ребенке. По ее словам, врачи заявляли, что лучше бы младенец умер, а также предлагали отказаться от новорожденного. Кроме этого, она пожаловалась на то, что все услуги были платными.

Отец поддержал жену и тещу и подтвердил их показания. Он заявил, что каждый день ездил в больницу и покупал лекарства по рекомендациям врачей. Однако, к сожалению, второй младенец умер.

В Манчестере из-за медсестры умирали младенцы