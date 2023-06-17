В Черкасской области двое мужчин провалились в семиметровую шахту: ни одного не удалось спасти

В Золотоноше Черкасской области двое мужчин упали в шахту для скважины. Ее глубина достигала не менее 7 метров, так что, к сожалению, все завершилось трагически.

Прибывшие на место происшествия спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части достали из шахты тела 30-летних мужчин. Об этом "Общественному" сообщила представитель Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Черкасщины Юлия Норовкова.

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Глубина шахты могла достигать 10 метров

О том, что в шахту для скважины упали два человека, сообщили Центру управления в чрезвычайных ситуациях. Кроме чрезвычайников, как рассказала спикер Центра экстренной помощи и медицины катастроф Анастасия Столбова, на место сразу выехали две бригады экстренной помощи.

Отметим, что, по ее словам, глубина шахты достигала не семи, а десяти метров. Так что, к сожалению, шансов выжить было мало.



Шахта, куда упали мужчины / ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области

Медики смогли только констатировать смерть

Юлия Норовкова также рассказала, что когда на место прибыли спасатели, мужчины уже находились без сознания.

Сразу после того, как спасатели извлекли пострадавших на поверхность, их передали работникам скорой помощи. Однако они могли только констатировать смерть.

Все причины чрезвычайной ситуации выясняют правоохранители.