Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о громких звуках вблизи Черкасс

Поздно вечером во время воздушной тревоги недалеко от Черкасс жители могли слышать звуки взрывов. Российские войска запустили "Шахед" в область с южного направления.

Официальных комментариев по поводу взрыва нет. О последствиях не сообщается.

Сейчас воздушная тревога объявлена ​​в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области.

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Атака вражеских "Шахедов" продолжается. Угроза существует для всех восточных областей, части Центра Украины, а также для Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Ранее о громких взрывах во время вражеской атаки сообщали в Днепре.