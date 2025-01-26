Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про гучні звуки поблизу Черкас

Пізно ввечері під час повітряної тривоги неподалік Черкас жителі могли чути звуки вибухів. Російські війська запустили "Шахед" на область з південного напрямку.

Офіційних коментарів щодо вибуху немає. Про наслідки не повідомляється.

Наразі повітряна тривога оголошена в Черкаському та Золотоніському районах Черкащини.

Варто зазначити! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Атака ворожих "Шахедів" триває. Загроза існує для всіх східних областей, частини Центру України, а також для Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.

Раніше про гучні вибухи під час ворожої атаки повідомляли у Дніпрі.