Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Черкассы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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Взрывы в Черкасской области 6 ноября

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 01:10. Об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Уже около 01:43 в области слышали звук взрыва. Заметим, за несколько минут до этого Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с Полтавщины курсом на Черкасскую область.

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