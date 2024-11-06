Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Черкаси. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки

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Вибухи на Черкащині 6 листопада

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 01:10. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Уже близько 01:43 в області чули звук вибуху. Зауважимо, за декілька хвилин до цього Повітряні сили повідомляли, що "Шахеди" з Полтавщини курсом на Черкащину.

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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті