В Черкасской и Полтавской областях работает ПВО: Воздушные силы призывают находиться в укрытии

В ночь на 26 июня россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что в Черкасской области работает ПВО. Жителей призывают не покидать укрытий.

К сожалению, россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. В ряде областей нашего государства раздается воздушная тревога. Также известно о взрывах Черкасской области.

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Что известно о взрывах

В 00:25 Воздушные силы предупредили жителей Черкасской и Полтавской области об опасности. Их призывали оставаться в укрытиях. За минуту до того мониторинговый канал Monitor отметил, что по областям работает ПВО, и что "минусуются" БПЛА российских захватчиков.

Уже в 00:31 СМИ сообщили о взрывах Черкасской области. А за минуту до этого к жителям обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в регионе сохраняется "повышенная опасность".

Между тем, в 00:44 СМИ сообщили также о взрывах на Полтавщине.

Во время воздушной тревоги мы не просто так призываем вас находиться в укрытиях. Помните, что опасны как ракеты, так и обломки, падающие во время их сбивания. Чтобы избежать риска для себя и своих близких, отправляйтесь в хранилища и находитесь там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Заметим, что в ночь на 24 июня россияне нанесли массированный ракетный удар. Случилось это тогда, когда Пригожин заявил о так называемом "марше справедливости".

Выпустили более 50 ракет

В ту ночь оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет. Большинство из них удалось сбить нашим силам ПВО. В общем, для атаки использовали Х-101/Х-555, "Калибры" и Х-22. Не обошлось без "Шахедов".

Враг выпустил 40 Х-101/Х-555. Все эти ракеты удалось сбить силам ПВО. Также российские захватчики запустили два "Калибра", один из которых уничтожен. Еще оккупанты атаковали наше государство 2 дронами-камикадзе с Юга. Каждый из них был сбит. Также враги ударили по Украине 9 ракет Х-22.