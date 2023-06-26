На жаль, росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. У низці областей нашої держави лунає повітряна тривога. Також відомо про вибухи на Черкащині.

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Що відомо про вибухи

О 00:25 Повітряні сили попередили мешканців Черкащини та Полтавщини про небезпеку. Їх закликали залишатися в укриттях. За хвилину до того моніторинговий канал Monitor зазначив, що по областях працює ППО, і що "мінусуються" БпЛА російських загарбників.

Вже о 00:31 ЗМІ повідомили про вибухи у Черкаській області. А за хвильку до цього до мешканців звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він наголосив, що у регіоні зберігається "підвищена небезпека".

Тим часом о 00:44 ЗМІ повідомили також про вибухи на Полтавщині.

Надзвичайно важливо! Під час повітряної тривоги ми не просто так закликаємо вас перебувати в укриттях. Пам'ятайте, що небезпечними є як ракети, так і уламки, які падають під час їхнього збиття. Тож, щоб уникнути ризику для себе та своїх близьких, вирушайте до сховищ і перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Зауважимо, що в ніч проти 24 червня росіяни завдали масованого ракетного удару. Сталося це тоді, коли Пригожин заявив про так званий "марш справедливості".

Випустили понад 50 ракет

Тієї ночі окупанти випустили по Україні понад 50 ракет. Більшість із них вдалося збити нашим силам ППО. Загалом для атаки використали Х-101/Х-555, "Калібри" та Х-22. Не минулося без "Шахедів".

Ворог випустив 40 Х-101/Х-555. Усі ці ракети вдалося збити силам ППО. Також російські загарбники запустили два "Калібри", один з яких знищили. Ще окупанти атакували нашу державу 2 дронами-камікадзе з Півдня. Кожен із них збили. Також вороги вдарили по Україні 9 ракетами Х-22.