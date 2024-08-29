В Черкасской области раздавались взрывы: там возник пожар

Украину 29 августа атаковали "Шахеды". В результате обстрела пострадала Черкасщина, где сообщают о пожаре на одном из частных предприятий.

В 05:12 сообщалось, что в области раздавались взрывы. В Черкасской ОВО просят сохранять информационную тишину.

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Что известно об атаке "Шахедами" на Черкасщину

В Черкасской области работала ПВО по российским дронам.

Обломки одного из них упали на территории частного предприятия областного центра. Там возник пожар.

Идет ее ликвидация. Оперативные службы работают,

– сообщил председатель ОВА.

По состоянию на 7.29 тревога в Черкасской области еще продолжалась.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте:

Добавим, что утром 29 августа от падения обломков Шахедов пострадал и Киев. Там зафиксированы повреждения в трех районах города. В частности, в Днепровском районе обломки дрона упали на детскую площадку, в Голосеевском – пострадал многоквартирный дом, а в Деснянском – сообщали о пожаре в коттеджном городке.