В Черкасской области слышали взрывы: оставайтесь в безопасном месте

В Черкасской области 16 июля слышны звуки взрывов. До этого по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Местные жители видят в небе дым. Однако официальных комментариев от властей нет.

Важно Высокая угроза удара с неба: тревога по всей Украине

Воздушную тревогу на Черкасщине объявили в 16:22, а информация о вероятных взрывах появилась через пол часа.

Как действовать

В любом случае не следует покидать укрытие или безопасное место. Нужно дождаться сигнала об отбое воздушной тревоги, о котором скажут из официальных ресурсов.

Напомним, что ни в коем случае нельзя публиковать в сеть фото или видео взрывов и "прилетов". Этим вы только поможете врагу скорректировать огонь.

! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что есть информация о массированном ракетном обстреле всей Украины. Он призвал не пренебрегать безопасностью и быть в укрытии.

Напомним, что российские военные вечером 15 июля нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеские снаряды попали в предприятие "Южмаш". К сожалению, трое гражданских погибли, еще 15 – пострадали.

Утром 16 июля оккупанты атаковали склад в Одессе. На момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, ведь работники спрятались в укрытии.

Кстати – российские корабли с "Калибрами" есть не только в Черном море: видео