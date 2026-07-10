Об этом сообщает СБУ.

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Как агентка готовила российский удар?

По данным следствия, наведением российского удара занималась безработная жительница региона – враг завербовал ее через Telegram-каналы, где фигурантка искала "легкие заработки".

Впоследствии, следуя инструкциям ФСБ, агентка начала отслеживать расположение украинских войск и энергетических объектов. Потенциальные "цели" женщина фотографировала с привязкой к местности.

Установлено, что российская спецслужба поручила своей сообщнице провести доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия, по которому враг готовил повторный удар,

– сообщили правоохранители.

Установлено также, что во время разведывательной вылазки агентка должна была выяснить техническое состояние объекта после недавних российских атак.

Сотрудникам СБУ удалось задержать фигурантку: у нее изъяли мобильный телефон и технику с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнице также уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог, женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, недавно СБУ также задержала двух агентов российских спецслужб из Днепропетровской области, которые собирали информацию для российских ударов по энергетической инфраструктуре региона. Одной из главных целей была теплоэлектростанция, снабжающая прифронтовые районы области.