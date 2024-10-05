Днем 4 октября стало известно, что в нескольких микрорайонах Чернигова ограничат водоснабжение. Но уже через несколько часов в городе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Аварии на коллекторе протяженностью более 7 километров происходят не впервые, черниговцев просят сделать запас воды на сутки.

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Что с коллектором в Чернигове

Днем ограничили водоснабжение в многоэтажках пяти микрорайонов – ЗАЗ, Масаны, Старая, Новая Подусовка и Шерстянка. Повышающие насосы остановили и предупредили: при необходимости воду будут отключать и нижним этажам.

По словам начальника службы водопроводных сетей "Черниговводоканала" Игоря Грищенко, к таким мерам прибегли, потому что канализация течет в аварийный коллектор, глубина аварии – семь метров. Поэтому верхние этажи остались без воды, чтобы не допустить утечки канализационных стоков на поверхность. Чиновник пообещал, что работы будут продолжаться и ночью.

А начальник службы канализационных сетей "Черниговводоканала" Максим Авраменко сказал, что канализационный коллектор был полностью засорен. Сооружение примерно 1970 – 1972 года.

"Есть три очереди замены этого коллектора. КП "Черниговводоканал" их сделало, средств на его реализацию в нашем предприятии, к сожалению, нет. Коллектор очень важен, потому что отводит большое количество сточных вод от разных районов города. И он сейчас аварийный, изношен почти полностью. Он забился, верха трубы нет, и в этом проблема", – рассказал он Общественному.

Чтобы не отключать значительную часть города, поставили станцию для перекачки сточных вод, рассказал начальник службы канализационных сетей КП "Черниговводоканал" Максим Авраменко. Коллектор вскроют, но на это уйдет несколько дней. Далее будет ясно, что делать.

О том, что в Чернигове стоит объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня, решили на оперативном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Власти об аварии в Чернигове

Всего было отключено 15 повышающих станций, то есть выше пятого этажа вода не подается. Руководители ЖЭКов и ОСМД получили задание обеспечить доступ жителям многоэтажек к помещениям в домах, где можно набрать воду. Водоканал также подвозит воду в эти микрорайоны.

Власти попросили горожан сделать запас воды минимум на сутки.

Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако, коллектор пролегает на глубине 7 метров. Но возле него есть самовольно построенные помещения, которые мешают работам. Их сейчас демонтируют.

Ломако сказал, что коллектор дважды отработал свой срок эксплуатации и в 2019 году там уже была серьезная авария. Лучшим решением будет его полная замена. Проект подали на финансирование партнеров из Франции в рамках ратифицированного договора о сотрудничестве между государствами.

Где набрать воду в Чернигове

Емкости с питьевой водой размещены по адресам: