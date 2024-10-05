Вдень 4 жовтня стало відомо, що в кількох мікрорайонах Чернігова обмежать водопостачання. Та вже за кілька годин в місті оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Аварії на колекторі протяжністю понад 7 кілометрів стаються не вперше, чернігівців просять зробити запас води на добу.

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Що з колектором у Чернігові

Удень обмежили водопостачання у багатоповерхівках п'яти мікрорайонів – ЗАЗ, Масани, Стара, Нова Подусівка та Шерстянка. Підвищувальні насоси зупинили і попередили: за потреби воду відключатимуть і нижнім поверхам.

За словами начальника служби водопровідних мереж "Чернігівводоканалу" Ігоря Грищенка, до таких заходів удалися, бо каналізація тече в аварійний колектор, глибина аварії – сім метрів. Тож верхні поверхи залишилися без води, щоб не допустити витоків каналізаційних стоків на поверхню. Посадовець пообіцяв, що роботи триватимуть і вночі.

А начальник служби каналізаційних мереж "Чернігівводоканалу" Максим Авраменко сказав, що каналізаційний колектор був повністю засмічений. Споруда приблизно 1970 – 1972 року.

"Є три черги заміни цього колектору. КП "Чернігівводоканал" їх зробило, коштів на його реалізацію в нашому підприємстві, на жаль, немає. Колектор дуже важливий, бо відводить велику кількість стічних вод від різних районів міста. Та він наразі аварійний, зношений майже повністю. Він забився, верха труби немає, і в цьому проблема", – розповів він Суспільному.

Щоб не відключати значну частину міста, поставили станцію для перекачки стічних вод, розповів начальник служби каналізаційних мереж КП "Чернігівводоканал" Максим Авраменко. Колектор розкриють, але на це піде кілька днів. Далі буде ясно, що робити.

Про те, що в Чернігові варто оголосити надзвичайну ситуацію місцевого рівня, вирішили на оперативному засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Влада про аварію в Чернігові

Загалом було відключено 15 підвищувальних станцій, тобто вище п'ятого поверху вода не подається. Керівники ЖЕКів та ОСББ отримали завдання забезпечити доступ мешканцям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду. Водоканал також підвозить воду в ці мікрорайони.

Влада попросила містян зробити запас води мінімум на одну добу.

Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, колектор пролягає на глибині 7 метрів. Але біля нього є самовільно збудовані приміщення, які заважають роботам. Їх наразі демонтують.

Ломако сказав, що колектор двічі відпрацював свій термін експлуатації і в 2019 році там уже була серйозна аварія. Найкращим рішенням буде його повна заміна. Проєкт подали на фінансування партнерів із Франції у рамках ратифікованого договору про співпрацю між державами.

Де набрати воду в Чернігові

Ємності з питною водою розміщені за адресами: