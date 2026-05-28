В Чернигове прогремел взрыв: что известно об угрозе

В Чернигове поздно вечером 28 мая прогремел взрыв. До этого в городе объявили тревогу.

Об этом пишет Суспильне.

Что известно о взрыве в Чернигове?

Тревогу в Черниговском районе объявили в 22:41. Воздушные силы предупреждали сначала об угрозе вражеской баллистики с Востока, а впоследствии и о российских беспилотниках.

Группа БПЛА из Брянской области, России – на север Черниговщины,

– писали военные.

В 23:02 Воздушные силы написали о БПЛА, летящих на Чернигов с Севера. Уже через 6 минут в городе прогремел взрыв.

"В Чернигове был слышен взрыв", – сообщают корреспонденты Суспильного.

В 23:13 Воздушные силы предупреждали о БПЛА на западе Черниговщины – курсом на Гончаровское.

Сейчас ни в МВА, ни в ОВА о последствиях взрыва в Чернигове ничего не сообщали.

Напомним, вечером 28 мая взрыв также прогремел в Полтаве. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в направлении региона.