Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили о 22:41. Повітряні сили попереджали спочатку про загрозу ворожої балістики зі Сходу, а згодом і про російські безпілотники.

Група БпЛА з Брянської області, Росії – на північ Чернігівщини,

– писали військові.

О 23:02 Повітряні сили написали про БпЛА, що летять на Чернігів з Півночі. Уже через 6 хвилин у місті прогримів вибух.

"У Чернігові було чутно вибух", – повідомляють кореспонденти Суспільного.

О 23:13 Повітряні сили попереджали про БпЛА на заході Чернігівщини – курсом на Гончарівське.

Наразі ні в МВА, ні в ОВА про наслідки вибуху у Чернігові нічого не повідомляли.

Нагадаємо, ввечері 28 травня вибух також пролунав у Полтаві. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку регіону.