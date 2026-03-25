В Чернигове прогремели взрывы: вражеская атака повредила энергообъект, есть обесточивания

Ударные дроны врага ночью 25 марта атаковали Черниговскую область. Из-за удара по энергетической инфраструктуре десятки тысяч абонентов без света.

Об этом сообщили в Черниговском облэнерго. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Хронология атаки

Что известно об обстреле Чернигова ночью 25 марта и его последствиях?

Воздушная тревога в Черниговской области продолжалась примерно с 4 утра до 05:40. За это время региону угрожали ударные беспилотники российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы.

Местные сообщали в социальных сетях о звуках взрывов в Чернигове и области. Ближе к 6 утра Черновское облэнерго опубликовало информацию о последствиях обстрела.

Уже известно, что в Черниговском районе в результате вражеской атаки поврежден энергообъект. Обесточены около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и районе.

Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Во время утренней атаки вражеских беспилотников на город Чернигов зафиксирован удар по территории одного из предприятий критической инфраструктуры. Также обнаружено еще одну локацию падения дрона. В обоих случаях обошлось без пострадавших,

– сообщили в горсовете.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?