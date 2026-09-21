Россия продолжает проводить атаки на украинские города с помощью ударных дронов. В Чернигове раздались взрывы.

Тревога в Черниговском районе продолжается уже более 4 часов. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Что известно об атаке?

Тревогу в районе объявили в 6:03. Воздушные силы в 9:33 писали про ударные дроны на севере Черниговщины.

Около 10:05 в Чернигове раздались взрывы.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также в понедельник, 21 сентября, Россия била по гражданской инфраструктуре города Лозовая на Харьковщине. Страна-агрессорка нанесла удар по железнодорожной станции и жилым домам. Есть погибшие и пострадавшие.